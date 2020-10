Der Eklat hielt Madrid kurz in Atem. Beim Champions-League-Spiel bei Mönchengladbach am Dienstag war in der Halbzeitpause Reals Karim Benzema im Kabinengang mit Landsmann Ferland Mendy gefilmt worden. Wie französische Journalisten herausfilterten, hatte er ihm zugeraunt: „Spiel in der zweiten Hälfte nicht mehr zu ihm. Beim Leben meiner Mutter, er spielt gegen uns!“ Wobei die angesprochene Person Vinicius gewesen sein dürfte, der in der Tat einen rabenschwarzen Tag erwischte.