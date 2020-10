Fußgänger und Autofahrer mussten sich retten

Der Mann fuhr über die Obstgasse, Zwerggasse, Morellenfeldgasse sowie in weiterer Folge über die Plüddemanngasse und die St.-Peter-Hauptstraße in Richtung stadtauswärts. Dabei missachtete er mehrere rote Ampeln, gefährdete Fußgänger und auch andere Autofahrer. In der St. Peter Hauptstraße kam er auf die Gegenfahrbahn, ein entgegenkommender PKW konnte nur mit einem riskanten Ausweichmanöver eine Kollission vermeiden.