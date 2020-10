Schön langsam wird es richtig unheimlich! Saisonübergreifend sind die Salzburg-Fohlen schon seit unfassbaren 16 Spielen in der 2. Liga ungeschlagen, ein Ende der Serie ist nicht in Sicht. Am Freitag besiegte die Svensson-Crew die Young Violets mit 2:0. Indes kassierte Alex Schriebl mit Horn seine erste Pleite.