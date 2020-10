Besuche nur in dafür vorgesehenen Zonen

Die Empfehlungen sehen vor, dass Besuche immer möglich sein, aber je nach Ampelschaltung nicht mehr in den Zimmern, sondern in Besucherzonen stattfinden sollen. „Ich will kein komplettes Besuchsverbot“, sagt Landeshauptmann-Stellvertreter Heinrich Schellhorn (Grüne). Das soll seinen Informationen zufolge auch nicht über die Bundesregierung verordnet werden. „Wir haben aus dem ersten Lockdown die Lehre gezogen, dass das massive soziale Auswirkungen auf die Bewohner hat“, so Schellhorn. Prinzipiell seien die Häuser sehr gut für einen weiteren Lockdown gerüstet. Das Pflegepersonal arbeite allerdings „am Limit“.