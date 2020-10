Es ist eigentlich eines der stärksten Wochenenden im Jahr“, sagt Nachtgastronom Manfred Paulitsch über die Umsätze zu Halloween. „Das Geschäft“, so der Wirt der Cityalm am Rudolfskai, sei in den Vorjahren am Abend vor Allerheiligen um „ein Vielfaches besser gewesen“, als an normalen Abenden. „Leider fällt das heuer aus“, so Paulitsch.