Mehr als 5000 Menschen haben sich am Freitag neu infiziert. Bundeskanzler Sebastian Kurz und Gesundheitsminister Rudolf Anschober drücken in einer Pressekonferenz am Donnerstag ihre Sorge aus und kündigen Maßnahmen für Samstag an. Und schon wieder geht die Raunzerei los. Warum erst am Samstag? Wehe aber, sie hätten Verordnungen verkündet, ohne Länder, Parlament und den Bundespräsidenten einzubinden. Dann wäre es garantiert „ein Pfusch“, der vom VfGH nicht abgesegnet worden wäre.