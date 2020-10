Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat am Freitag vor Spätfolgen von Coronavirus-Infektionen gewarnt. „Für eine bedeutende Zahl von Menschen hat dieses Virus eine Reihe ernsthafter Langzeitfolgen“, sagte ihr Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus in Genf. Berichte über länger anhaltende Komplikationen nach Covid-19 gebe es von Krankenhauspatienten ebenso wie von daheim behandelten, jungen sowie alten Menschen.