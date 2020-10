Danso verletzt

Fortuna Düsseldorf ist nach dem Fehlstart in die Saison mit einem 1:0 (1:0) gegen den 1. FC Heidenheim der zweite Sieg gelungen. Dabei musste der Absteiger ohne zwölf verletzte, gesperrte oder am Coronavirus erkrankte Spieler auskommen. Die beiden Österreicher Christoph Klarer und Kevin Danso bildeten das Innenverteidiger-Duo, Danso musste allerdings in der 71. Minute verletzt vom Platz.