Am Freitag im Viertelfinale waren die Schmerzen aber so groß, dass er vor allem im zweiten Satz gegen Andrej Rublew (RUS-5) beim 6:7(5) und 2:6 nicht die gewohnte Gegenwehr bieten konnte. Thiem will bis Sonntag entscheiden, ob er kommende Woche beim Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy antritt. Danach stehen noch die ATP Finals in London auf dem Programm. Für das Highlight zu Saisonende hat sich Thiem schon lange zum fünften Mal en suite qualifiziert.