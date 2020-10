Und die haben sich in letzter Zeit auch für Sturm als mehr als unangenehm erwiesen: In den letzten sechs Duellen gelang Hierländer und Co. kein Sieg, fünfmal ging’s daneben. Dank der beachtlichen Erfolge im Europacup hat die Truppe aus Oberösterreich mit 35,18 Millionen Euro auch einen mehr als doppelt so hohen Marktwert wie die Grazer (13,98 Mille).