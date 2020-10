Daheim bleiben: Die Amerikaner sprachen gegen Ende des zweiten Weltkrieges noch vom D-Day, dem Tag der Entscheidung, als die alliierten Kräfte in der Normandie landeten. Wenn wir so wollen, ist heute so etwas wie der C-Day, der Tag an dem die Entscheidung über einen zumindest vier Wochen langen Corona-Lockdown gefällt wird. Der Fahrplan dazu liest sich wie ein Drehbuch, die gestern über wundersame Kanäle entglittene Verordnung dazu wie ein Katastrophenszenario - wenn es nur nicht so real wäre. Um 13 Uhr stimmt sich Bundeskanzler Sebastian Kurz mit Bundespräsident Alexander van der Bellen ab, um 14 Uhr beginnt die Videokonferenz der Regierungsspitze mit den Landeshauptleuten. Um 15 Uhr werden die Obleute der Parlamentsparteien per Videokonferenz eingeschworen, um 16.30 geht es vor die Presse. Spätestens dann werden wir wissen, in welcher Härtestufe der Lockdown uns treffen wird, ob er Mitte der Woche oder doch erst Ende der Woche losgeht. Rund 5.500 Neuinfektionen wurden allein gestern gezählt, ein Grund warum wir wohl unter anderem mit nächtlichen Ausgangsbeschränkungen von 20 bis 6 Uhr rechnen dürfen, die nur mehr fünf Gründe mit sich führt, sich nicht daran zu halten. Zur Abwendung von Gefahr, Hilfe für Unterstützungsbedürftige, Deckung der Grundbedürfnisse, berufliche Zwecke, Aufenthalt im Freien zur körperlichen oder psychischen Erholung. Vor allem für die schwer gebeutelte Gastronomie und Hotellerie sowie für viele andere Branchen ein Albtraum. Womit wir beim A-Day wären …