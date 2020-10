Der Mann aus Mali selbst hat sich schon voll und ganz in Graz eingelebt, fährt jeden Tag mit dem Fahrrad von seiner ersten eigenen Wohnung ins Trainingszentrum Messendorf. „Ich fühle mich sehr wohl bei Sturm, jeder hilft mir, dass ich mich in Österreich zuhause fühle. Ich freue mich sehr auf die nächsten Jahre in Graz und werde alles geben, dass ich das Vertrauen zurückzahlen kann“, so Amadou Dante direkt nach der Vertragsverlängerung.