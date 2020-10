Wenig Fallhäufung an heimischen Schulen

Der Präsenzunterricht inden oö. Schulen soll so lange wie möglich aufrecht erhalten werden - darin sind sich die Elternvereine LH-Vize Christine Haberlander und Bildungsdirektor Alfred Klampfer einig. „Mit Stand 30. Oktober, Vormittag, sind in ganz Oberösterreich 511 Schüler, 141 Pädagogen sowie 19 weitere schulbezogene Personen Corona positiv. Die 671 Fälle verteilen sich auf 236 Schulstandorte“, sagt Bildungsdirektor Klampfer. Bei der momentanen Schulampelfarbe Gelb bleibt der Normalbetrieb mit verstärkten Hygienebestimmungen aufrecht. Also ein verpflichtendes Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes außerhalb der Klassen- und Gruppenräumeoder Sport und Singen, wenn möglich, im Freien. Damit gelten ab Montag für alle Schulen weiter dieselben Hygiene- und Präventionsmaßnahmen wie bisher.