Dazu tragen drei ehemalige Leobner seit Sommer den Dress des Fusionsklubs. Neben Thomas Kuhn und Thomas Wulz saß auch Dino Poje noch bis Jänner auf der Trainerbank in Donawitz. „Ich habe mich dort sehr wohl gefühlt, dann sind Sachen passiert, die ich nicht mehr kommentieren will“, meint der Füchse-Coach, der schon vor dem Derby gewonnen hat: „Mit allen Kumpels in Leoben habe ich ein gutes Verhältnis, das ist ein großer Sieg. Ich freue mich auf das Wiedersehen.“

Trotz aller Freundschaft - heute soll ein Sieg her. „Im Derby braucht’s Extra-Power, die Disziplin und Verteidigung werden entscheidend sein. Ich glaube an meine Mannschaft, einen Favoriten gibt’s diesmal meiner Meinung nach nicht“, sagt Poje, der wohl Spendier (verletzt) vorgeben muss.

Nichts zu verlieren

Leobens Spielertrainer Vytas Ziura hat in seiner Fivers-Zeit unzählige Derby-Schlachten geschlagen. Daher weiß er: „Mit den Fivers haben wir auch als souveräner Tabellenführer so manches Derby gegen Westwien verloren. In diesen Duellen sind immer viele Emotionen drinnen. Wer den cleveren Kopf hat, der wird auch gewinnen“, betont der Star-Trainer in der spusu Challenge.