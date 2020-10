Auch für den Einkehrschwung werde gesorgt sein. Beim Parkplatz im Tal wird das „Nest“ geöffnet sein. Auf dem Berg wird die Alte Zollhütten-Wirtin Sabine Kolar ihre Gäste versorgen. „Wer sich entlang der Flow Trail-Strecke stärken will, kann in Emmi’s Mosthütte einkehren. Auch die wird geöffnet sein“, erklärt Skuk. Heuer konnten die Bergbahnen um 20 Prozent mehr Radfahrer und Wanderer befördern – wir berichteten bereits. Beim Aufenthalt im Wartebereich und in der Gondel muss ein Mundschutz getragen werden.