Die Kult-Tour startet heute am Wasenboden bei der Kriegsbrücke. Dort sind heuer die legalen Flächen für die freie Szene erweitert worden. Dann geht’s nach St. Agathen, wo bei der Kläranlage das größte Kunstwerk zu sehen ist. Weiter in die Gerbergasse, Freihausgasse, zur Khevenhüllerschule und in die Widmanngasse. Beginn ist um 10 Uhr.