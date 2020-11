Kärnten zwischen Kriegsende und Staatsvertrag

Wie sich Kärnten in der Zeit zwischen Kriegsende und Staatsvertrag entwickelt hat; wie die Menschen wieder in ein geordnetes Leben zurückfanden; und woran sich Zeitzeugen heute noch genau erinnern; all das und mehr ist in unserem neuen Bildband „Frieden - und was kam dann?“ in Form von historischen Fotos und Berichten festgehalten.