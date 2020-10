Mit stoischer Gelassenheit nimmt er ergo auch die bisherige Saison hin, die noch keinen Meisterschaftssieg auswarf. „Ein voller Erfolg wäre gegen die Austria dringend notwendig, ich habe auch ein gutes Gefühl. Denn die Stimmung in der Kabine ist nach wie vor positiv.“ Falls es heute wieder nicht mit einem Dreier klappen sollte, eins ist gewiss: Auch dann wird Korherr in sich selbst ruhen. Der 53-Jährige würde niemals krachledern über die Mannschaft herziehen.

Kein Jubel, kein Ärger

„Krachende Türen und dergleichen wird’s bei mir nie geben. Es ist immer besser eine Nacht drüber zu schlafen und dann vernünftig miteinander zu reden. Ich hab grundsätzlich eine positive Einstellung zum Leben, zum Fußball. Ich schaue nach vorne, ärgere mich nicht über Sachen, die man ohnehin nicht mehr ändern kann“, meint Korherr, den einfach nichts in Rage bringen kann. Nicht einmal die gröbsten Fehlentscheidungen. „Schiris sind auch nur Menschen, machen es ja nicht absichtlich. Außerdem gleicht sich im Laufe der Saison alles aus.“