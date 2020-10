Das Hotel Burgenland war eine beliebte Adresse mitten in der Landeshauptstadt. Im Frühjahr hatte das traditionsreiche Vier-Sterne-Haus jedoch aufgrund der Corona-Einbußen zusperren müssen. Der Verkauf der Liegenschaft ging vor wenigen Tagen in den Endspurt. Wie berichtet, war das Land Burgenland unter den acht Bewerbern. Doch die Pläne, den Hotelbetrieb mit einem innovativen Tourismus-Konzept weiterzuführen, waren gescheitert. Das Kaufangebot des Landes ist für den Eigentümer UNIQA Versicherung zu niedrig ausgefallen. Das Land schied aus dem Rennen aus. Übrig geblieben sind in der finalen Phase nur noch zwei Interessenten, die knapp 14 Millionen € geboten hatten.