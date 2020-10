Das brachte dem Politiker Kritik ein. Konkret handelt es sich um Johannes Mezgolits, Bezirksobmann-Vize der ÖVP Eisenstadt, Bürgermeister von Donnerskirchen und ÖAAB-Landesgeschäftsführer. Nach dem „Krone“-Bericht forderte die SPÖ seinen Rücktritt und von der ÖVP eine Ehrenerklärung, sich im Landtag an die Spielregeln zu halten. „Der Abgeordnete hat mit Insiderwissen zum Kriminalfall Commerzialbank geprahlt, dabei teilte er kräftig gegen die SPÖ aus. Am Ende gesteht er bei der Polizei aber ein, alles frei erfunden zu haben. Das ist üble Schmutzkübelkampagne“, prangert SPÖ-Klubobmann Robert Hergovich an. Mezgolits sieht keinen Anlass, Konsequenzen zu ziehen. Die „Skandalisierung“ seiner Landtagsrede spiegelt für ÖVP-Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas „die steigende Nervosität bei Landeshauptmann Hans Peter Doskozil kurz vor dem U-Ausschuss“ wider. „Unsinn! Tatsache ist, Lügen schaden dem Ansehen der Politik“, setzt SPÖ-Geschäftsführer Roland Fürst nach.