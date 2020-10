Nach der Tradition werden die Gräber der Verstorbenen mit Kerzen und Lichtern geschmückt und auch gesegnet. Doch die offizielle Gräbersegnung, aber auch gemeinsame Feiern fallen heuer aus. Das legt nun auch die Bischofskonferenz fest. In Bad Ischl wird dennoch gesegnet, aber im Do-It-Yourself-Modus. „Wir haben Zettel aufgelegt, wie eine Familie das Grab selbst segnen kann“, erzählt Christian Öhler, Pfarrer in Bad Ischl. Wie in allen Friedhöfen hofft man in Ischl, aber auch in Braunau, dass sich nicht zu viele Menschen auf einmal versammeln. Kontrolle gibt es keine. „Wir sind nicht die Polizei!“, betont Elisabeth Kornreif, Pastoralassistentin Braunau. Am Nachmittag setzt die Pfarre mit Gebeten und Musik im Gelände Gedenkimpulse. „Kommen und Gehen ist erwünscht!“