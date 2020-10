Was geht in den Köpfen jener Corona-Leugner vor, die am Samstag wieder maskenlos zum Gruppenkuscheln in Wien ausfliegen? Die Antwort ist einfach: nichts! Eine Groß-Demo von bis zu 15.000 Personen wird sich als mobiler Superspreader-Tross durch die Stadt husten. Die Stadt Wien schaut tatenlos zu, jetzt liegt es an der Polizei!