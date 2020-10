Womit 2021 kein Salzburger Klub in die 2. Liga aufsteigt. Für den Regionalliga-Führenden Kuchl ist diese Spielklasse ohnehin kein Thema. Auch in Tirol (Leader Kitzbühel winkt ab) und Vorarlberg hält sich der Andrang in Grenzen. Im Ländle hätte Leader Hohenems zumindest die Infrastruktur-Voraussetzungen.