„Eine größere Stabilität kann bei einem Wahlsieg von Biden vorausgesetzt werden“, gibt Rainer Newald zu, der als Generalsekretär der österreichisch-amerikanischen Gesellschaft eine überparteiliche und unpolitische Instanz vertritt. Trumps Entscheidungen seien, so Newald, unberechenbarer gewesen; das wolle er aber gar nicht werten. Die Demokratin Sophie Spiegelberger stellt klar: Joe Biden würde die USA wieder in Richtung Multilateralismus führen. Das Land würde etwa dem Pariser Klimaabkommen wieder beitreten, mit dem Iran in Gesprächen bleiben, die Weltgesundheitsorganisation nicht verlassen. Dass Trump sich besinnt und staatsmännischer in seinen Beziehungen zu anderen Ländern wird, hält Spiegelberger für ausgeschlossen: „Wenn die USA nicht als globaler Watchdog dabei ist, entsteht ein Machtvakuum, das auch von Mächten wie China oder Russland gefüllt werden kann. Ich glaube, das ist für uns alle nicht die beste Lösung.“