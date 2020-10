Die steirische Kultur leistet Widerstand. Zu schwer wiegt die Erinnerung an März und April, als wochenlang alles, außer die Streams und Videos, stillstand. „Kunst und Kultur ist weit mehr als bloße Unterhaltung“, heißt es in einer Aussendung verschiedener Kulturinstitutionen, darunter Schauspielhaus und Next Liberty Graz, Forum Stadtpark und das Universalmuseum Joanneum.