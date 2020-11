Okay, das mag etwas weit hergeholt sein, aber die neuartige Antriebsbox, die künftig auch in anderen E-BMWs wie dem i4 und dem iNext (kommen beide 2021) stecken soll, wird in BMWs Motorenwerk in Steyr gebaut. Auf kleinstem Raum beinhaltet sie den in House entwickelten Elektromotor, die Leistungselektronik und das Einganggetriebe. Die Einheit sitzt an der Hinterachse und treibt auch nur diese an.