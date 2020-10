In Kärnten sind am Freitagnachmittag strengere Regeln für Besuche in Pflegeheimen angekündigt worden. Wie der Landespressedienst mitteilte, sollen Besuche nur mehr in der Zeit von 10.00 bis 17.00 Uhr - in einigen Heimen aus organisatorischen Gründen sogar nur von 13.00 bis 17.00 Uhr - möglich sein. Außerdem bestellte das Land 100.000 Antigentests, mit denen in den Heimen nicht nur Verdachtsfälle getestet, sondern auch Screenings durchgeführt werden sollen.