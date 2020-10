Dreitägige Goa-Party hinter sich

„Wenn sie das so sagt, wird es schon so gewesen sein“, meinte der Tiroler nun vor Gericht. Er selbst könne sich an nichts mehr erinnern. „Ich kam direkt von einer dreitägigen Goa-Party. Da habe ich von Cannabis über Koks bis hin zu Speed alles in mich hineingeworfen, was ich in die Finger bekommen habe“, so der Angeklagte. Dass die Busfahrerin wegen ihm nun über einen Jobwechsel nachdenkt, tue ihm schon leid.