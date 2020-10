Mit am meisten Sorgen bereitet den Behörden aktuell ein Blick auf die Altersverteilung der Infizierten. Denn neben den Schülern im Alter von fünf bis 15 Jahren, ist es bundesweit ausgerechnet die zur Risikogruppe gehörige Generation über 65 Jahre, die sich aktuell am zweithäufigsten mit dem Virus ansteckt. Dass aber nicht alle reiferen Semester den Ernst der Lage begriffen haben dürften, zeigt ein aktuelles Beispiel aus dem Waldviertel. Bei einer Seniorenfahrt in Heidenreichstein im niederösterreichischen Bezirk Gmünd steckten sich kürzlich mindestens 15 Pensionisten mit dem Virus an.