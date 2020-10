Fast alle davon wurden von Feyenoord-Anhängern verfasst. In Form von Hass-Tiraden, wüsten Beschimpfungen und Clown-Emojis. Sie werfen Wernitznig Schauspielerei vor. Vor allem die Szene vor dem zweiten Elfmeter erhitzt die Gemüter. Hier schien es, als ob er ohne Fremdeinwirkung zu Boden gehen würde. Was für enormen Ärger auf der Seite des Gegners sorgt. Die Fans lassen in den sozialen Medien ihren Frust freien Lauf.