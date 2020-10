Unglaubliche Negativserie begann noch vor Coronavirus-Zeit in Europa

Doch selbst eingefleischten Schalke-Anhängern fällt es schwer, einen Tag vor Halloween an das Ende der Grusel-Serie zu glauben. In Gelsenkirchen geht längst die Angst vor dem Abstieg um: Seit dem 2:0 am 17. Jänner im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach wartet der Revierklub auf einen dreifachen Punktgewinn. Acht Remis und 13 Niederlagen stehen seitdem zu Buche. Länger sieglos (31 Spiele) blieb in der deutschen Bundesliga-Geschichte nur Tasmania Berlin in der Saison 1965/66.