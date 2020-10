Teamchef Simon Roberts hat Spekulationen um einen Wechsel der Fahrerpaarung beim Formel-1-Team Williams zurückgewiesen. „Es hat sich nichts geändert. Wir werden an diesen beiden Jungs festhalten. Das war immer der Plan“, sagte Roberts am Freitag in Imola. Der Brite George Russell und der Kanadier Nicholas Latifi seien auch für 2021 noch gebunden. „Ich war zuversichtlich, dass sich nichts ändert trotz aller Spekulationen“, meinte Russell.