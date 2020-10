„Die Schulampel bleibt in allen Bezirken auf Gelb“, so Winkler. Das Hygiene- und Sicherheitskonzept wird adaptiert und laufend aktualisiert. „Das Wichtigste ist, den Betrieb in den Bildungseinrichtungen so lange wie möglich aufrecht zu erhalten“, betont auch Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz.