Mehr als 800 Burgenländer sind aktuell mit dem gefährlichen Coronavirus infiziert. Gleichzeitig nimmt die Zahl der Neuinfektionen weiter dramatisch zu. Um möglichst viele Menschen in kurzer Zeit testen zu können, hat das Rote Kreuz im Auftrag des Landes in allen Bezirken so genannte Teststraßen errichtet. „Nach Voranmeldung kommen Personen, die von der Behörde als Verdachtsfall eingestuft wurden, mit dem Auto zu uns und werden durch das offene Pkw-Fenster getestet“, erläutert Sprecher Tobias Mindler. Aber auch Menschen, die aus eigenem Antrieb heraus Gewissheit haben wollen, können dies nach Terminabsprache mit der jeweiligen Dienststelle tun.