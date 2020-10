Lucky Luke trifft auf den Ku-Klux-Klan

Was aber bislang fehlte, wie Autor Jul im Gespräch mit der „Krone“ einräumt, sind die Schwarzen. Und eine Reise in den Süden der USA fehlte Lucky Luke ohnehin, der zwar in einem früheren Band den Mississippi hinauffuhr, sonst aber nie dort war. So kam es, dass sich der preisgekrönte französische Autor und Karikaturist zusammen mit Zeichner Achdé jetzt in „Fackeln im Baumwollfeld“ erstmals der Geschichte der Sklaven in den Südstaaten annimmt. Sie schicken Lucky Luke nach Louisiana - eine Gegend, wo man zwangsläufig auf das Thema der Sklaverei stoße, sagt Jul. Lucky Luke erbt plötzlich und unerwartet eine große Baumwollplantage und wird selbst zu einem reichen weißen Grundbesitzer, was natürlich so gar nicht seinem normalen Charakter entspricht. Weil der Cowboy mit dem unbestechlichen Sinn für Gerechtigkeit daraufhin den schwarzen Arbeitern das Land übereignen will, macht er unliebsame Bekanntschaft mit dem Ku-Klux-Klan. Unerwartete Unterstützung bekommt er von seinen ewigen Widersachern, den Daltons - und Bass Reeves.