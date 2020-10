Nach einer Demonstration am Nationalfeiertag in der Wiener City gegen die Corona-Maßnahmen sind sich die Wiener Polizei und die Wiener Gesundheitsbehörden bei einem gemeinsamen Treffen am Freitag bei Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) offenbar nur teilweise nähergekommen. Vereinbart wurde, dass ein Experte der Wiener Gesundheitsbehörde (MA 15) am Samstag bei einer weiteren Demo gegen die Corona-Maßnahmen im Einsatzstab der Exekutive seine Einschätzung abgeben wird.