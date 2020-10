Der Zugbegleiter hatte am Vormittag des 15. August via Videoüberwachung Lärm an Bord wahrgenommen, der von einer Gruppe Jugendlicher verursacht worden war. Der 16-Jährige rauchte zudem. Nach einer Lautsprecherdurchsage flüchtete der Verdächtige in Richtung Zugende und ging auf die Toilette.