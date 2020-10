Die 141 Patienten auf den Normalstationen verteilen sich wie folgt: Neben 50 Personen in Innsbruck, 26 in Kufstein, 20 in Schwaz und 15 in Hall befinden sich elf in St. Johann, acht in Zams, vier in Lienz, drei in Natters sowie zwei in Reutte und zwei in Hochzirl in Behandlung. „Betroffen ist zudem zusätzlich auch ein positiv getestetes Kind auf der Kinderstation im Bezirkskrankenhaus Kufstein“, hieß es am Freitagnachmittag vonseiten des Landes.