Eltern sollen auf Kinder einwirken

Der Fokus der Kontrollen liegt am kommenden Wochenende jedenfalls auf der Gastronomie, gerade in der Halloween-Nacht. „Wir appellieren auch an alle Eltern, dass sie mit ihren Kindern reden, damit diese nicht in großen Gruppen von Haus zu Haus ziehen“, so Grundnig.