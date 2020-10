LH Kaiser: „Gravierende Einschänkungen“

Wie die zusätzlichen Maßnahmen aussehen könnten, ist noch nicht ganz klar. LH Peter Kaiser: „Ich gehe davon aus, dass es zu gravierenden Einschränkungen kommen wird. Die Grundrichtung wird vermutlich sein: weniger Kontakte, reduzierte Ausgeh-Möglichkeiten, Einschränkungen bei Besuchen in Pflegeheimen.“ Laut ihm sollten aber Bildungsinstitutionen für den Unterricht zugänglich bleiben und Arbeiten in den Betrieben weiter möglich sein. „In Kärnten sind wir weniger betroffen, aber trotzdem schon in einer Situation, wo wir höllisch aufpassen müssen“, so Kaiser.