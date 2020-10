Im Windschatten des bevorstehenden Lockdowns arbeitet das Finanzministerium „unter Hochdruck“ an einem weiteren Hilfspaket. Das betonten Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) am Freitag in einer Aussendung. „Der Erhalt von Arbeitsplätzen und das Überleben von Unternehmen stehen im Vordergrund der Wirtschaftshilfen für betroffene Branchen“, erklärte Blümel. Details verriet die Presseaussendung jedoch nicht.