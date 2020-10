Weil er angeblich nicht respektvoll mit dem Koran umgegangen war, ist ein Mann in Bangladesch von einer wütenden Menge verprügelt und anschließend angezündet worden. Das Opfer erlitt tödliche Verletzungen. Ein Video von der Tat verbreitet sich in Windeseile in den sozialen Medien. Die Aufnahmen zeigen zahlreiche Menschen, die einen Kreis um die brennende Leiche bilden und „Allahu akbar“ (Gott ist groß) schreien.