Schwierige Zeiten

Vielleicht ist es gerade in so schwierigen Zeiten besonders schwierig, sich nach all den Jahren der sich wiederholenden Rhythmen eines Sportlerlebens zu motivieren. Thiem geht auf eine diesbezügliche Frage auch ein. „Es ist bei weitem nicht alles immer super-toll. Es gib eigentlich sehr viele Tage, Momente und Wochen, wo einem alles am “Senkel„ geht“, gesteht Thiem. „Bei Siegen in der Heimat oder wenn man so ganz große Ziele erreicht wie bei den US Open, ist die Freude und die Genugtuung so groß, dass man dann halt die schweren Sachen auf sich nimmt.“ Die sich immer wieder wiederholenden Abläufe seit langer Zeit machen sich aber auch bei ihm bemerkbar. „Natürlich ist da eine gewisse Abstumpfung da, ich denke, das ist bei jedem so.“ Dank der vielen auch schönen Momente in seinem Sport finde er da aber „immer wieder eine Balance“.