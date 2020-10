US-Präsident Donald Trump hat von Rapper Lil Wayne (38, „Lollipop“) kurz vor der Wahl am 3. November Unterstützung bekommen. „Hatte gerade ein großartiges Treffen mit Donald Trump“, schrieb der Musiker am Donnerstag auf Twitter. Vor drei US-Fahnen posierten beide Seite an Seite mit einem Daumen-Hoch-Zeichen für ein Foto. Trumps Sprecherin Kayleigh McEnany bestätigte, dass ein Treffen in Miami am Rande von Wahlkampfveranstaltungen im US-Staat Florida stattgefunden habe.