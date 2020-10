Im Kampf gegen Cyber-Kriminalität haben das deutsche Bundeskriminalamt und die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main mehrere kriminelle Chats im umstrittenen Messengerdienst Telegram mit Tausenden Mitgliedern gesprengt. Insgesamt seien neun Chatgruppen mit rund 8000 Mitgliedern „übernommen und sichergestellt“ worden, teilten die Ermittler am Freitag mit. Auch in Österreich kam es zu Razzien. In den Gruppen wurde demnach unter anderem mit Drogen und Waffen gehandelt.