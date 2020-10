Personen, die am Samstag, 24. Oktober, um 14 Uhr am Gottesdienst in der Pfarrkirche Lermoos teilgenommen haben, sollen auf ihren Gesundheitszustand achten. Dasselbe gilt für Personen, die sich am Montag, 26. Oktober, zwischen 13 und 18 Uhr im Saunabereich im „Das Dampfbad im Zentrum“ in der Salurnerstraße in Innsbruck aufhielten.