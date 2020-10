Dominic Thiem ist am Donnerstag einen Schritt näher in Richtung erfolgreiche Titelverteidigung gegangen. Der als Nummer zwei gesetzte US-Open-Sieger besiegte den Chilenen Cristian Garin sicher nach nur 65 Minuten mit 6:3, 6:2 und steht damit im Viertelfinale des Erste Bank Open in Wien. Hier gibt‘s die Highlight der Partie!