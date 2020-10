Kein Fehler, denn nächste Woche geht es für den Defender, aktuell auch Kapitän der Juniors, und seine Mitspieler Philipp Wimmer, Tim Harnisch, Maximilian Hengelmüller und Oskar Maier zum U20-Nationalteam (auf Abruf: Noah Kerber, Lukas Necesany). Das in St. Pölten in der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft der Top-Division in zwei Monaten in Kanada ab Mittwoch – nach den Absagen von Weißrussland und Dänemark – nun je zwei Testspiele gegen Lettland und Ungarn bestreiten wird.