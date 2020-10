Am 29. Oktober 2020 montierte ein 43-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land die Kennzeichentafeln von einem Moped, das vor einem Lokal in Haid abgestellt war. Der Dieb steckte sich diese in die Jackentasche, ging in die Bar und konsumierte dort alkoholische Getränke. Dabei zeigte er sein Diebesgut einem Lokalgast. Gegen 21.30 Uhr verließ er die Bar und kam einige Minuten später mit einem Transporter zurück.