Bisher unbekannte Täter stahlen im August 2019 in Deutschland zwei Lkw-Betonmischer. An den Fahrzeugen wurden technische bzw. elektronische Daten verändert und gefälschte ausländische Zulassungsscheine angefertigt. So ausgestattet wurden die Fahrzeuge von einem deutschen Händler in den Nahen Osten verkauft. Ohne aufrechte Zulassung, mit ungültigen Kennzeichen versehen, versuchten zwei türkische Kraftfahrer im Alter von 57 und 45 Jahren die Fahrzeuge aus Deutschland kommend in die Türkei zu überstellen.